Правительство Медведева будет моложе путинского

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22 ноября 2011, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта xronika.az

Будущее российское правительство может быть моложе нынешнего. Средний возраст министров правительства Дмитрия Медведева может быть ниже "нынешнего показателя", заявил глава администрации президента Сергей Нарышкин.



Такое мнение Нарышкин высказал в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано в среду. «Могу предположить, что этот показатель (возраст будущих министров - прим. "АН") будет ниже, чем средний возраст членов действующего кабинета», - цитирует Нарышкина Интерфакс. «Но это не самое главное», - подчеркнул глава президентской администрации. По его мнению, в основе успешной работы министра "лежат такие качества, как компетентность, новаторство, способность руководить большим коллективом умных и профессионально подготовленных людей".