Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Правительство Медведева будет моложе путинского

22 ноября 2011, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта xronika.az
Фото с сайта xronika.az

Будущее российское правительство может быть моложе нынешнего. Средний возраст министров правительства Дмитрия Медведева может быть ниже "нынешнего показателя", заявил глава администрации президента Сергей Нарышкин.

Такое мнение Нарышкин высказал в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано в среду. «Могу предположить, что этот показатель (возраст будущих министров - прим. "АН") будет ниже, чем средний возраст членов действующего кабинета», - цитирует Нарышкина Интерфакс. «Но это не самое главное», - подчеркнул глава президентской администрации. По его мнению, в основе успешной работы министра "лежат такие качества, как компетентность, новаторство, способность руководить большим коллективом умных и профессионально подготовленных людей".

ЕЛ

//картина дня

В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан