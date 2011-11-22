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//Политика

Медведев обязал госслужащих оказывать бесплатную юридическую помощь

22 ноября 2011, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о бесплатной юридической помощи. Документ обязывает служащих госорганов давать россиянам бесплатные консультации. Закон о бесплатной юрпомощи должен вступить в силу с 15 января 2012 года.

Социально незащищенным гражданам служащие госорганов будут обязаны помогать писать жалобы и даже представлять их интересы в судах. Закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Размещение правовых актов на портале осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21 октября 2011 года, передает РИА Новости. Федеральные министерства и ведомства, органы власти в регионах, согласно документу, должны бесплатно консультировать граждан в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к их компетенции. Госорганы должны будут помогать гражданам составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера. Регионы своими законами смогут создавать государственные юридические бюро и привлекать адвокатов к участию в государственной системе бесплатной юридической помощи. Напомним, читатели "Аргументов недели" могут получить бесплатные юридические консультации и советы в проекте "Правовед".

ЕЛ

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