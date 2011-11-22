Планы США по ПРО могут отравить атмосферу диалога в Евроатлантике

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22 ноября 2011, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во вторник в Кишиневе, что планы США по размещению системы ПРО в Европе могут отравить атмосферу диалога в Евроатлантике.



Выступая перед студентами в столице Молдавии, Сергей Лавров сказал: "Если попытаться выделить одну проблему, способную больше всего отравить атмосферу диалога в Евроатлантике, то это, разумеется, односторонние планы размещения под эгидой НАТО элементов глобальной системы ПРО США в европейских государствах".



Сергей Лавров подчеркнул, что "эти планы реализуются без какого-либо учета озабоченностей России, подрывая принцип неделимости и безопасности", передает РИА Новости.



Напомним, США намерены разместить в Польше систему противоракетной обороны, а в Чехии - радар системы ПРО. Москва посчитала это прямой угрозой своему стратегическому потенциалу. На саммите совета Россия-НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 года Россия и альянс договорились о сотрудничестве по созданию европейской системы ПРО. Россия считает, что разработка концепции и архитектуры ЕвроПРО должна осуществляться на равноправной основе и предусматривать адекватные меры укрепления доверия и транспарентности в области противоракетной обороны.