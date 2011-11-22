Россия приветствует освобождение российского летчика в Таджикистане

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22 ноября 2011, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве иностранных дел России заявили во вторник, что Россия приветствует освобождение в Таджикистане российского летчика Владимира Садовничего.



В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что "в МИД РФ позитивно расценивают тот факт, что российский гражданин Садовничий решением таджикского суда был освобожден из-под стражи", - передает РИА Новости.



Пресс-атташе российской дипмиссии в Душанбе Алексей Степанов сообщил сегодня, что Владимир Садовничий в самое ближайшее время "в сопровождении наших сотрудников будет привезен из Курган-Тюбе в посольство в Душанбе, и затем посольство окажет ему все необходимое содействие в возвращении на родину", отъезд будет зависеть от желания самого летчика - "захочет ли он вылететь ближайшим рейсом или каким-либо из следующих", - отметил российский дипломат.



Напомним, во вторник суд Хатлонской области Таджикистана освободил в зале суда российского и эстонского летчиков Владимира Садовничего и Алексея Руденко, приговоренных ранее к 8,5 годам лишения свободы.