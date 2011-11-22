Шестая сессия ЮНЕСКО по нематериальному наследию открывается на Бали

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22 ноября 2011, 14:09 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова ]

Несмотря на существенные финансовые перемены, вызванные отказом Содиненных Штатов и Израиля в финансировании организации после принятия в состав ЮНЕСКО Палестины, 6-я сессия ЮНЕСКО по нематериальному наследию открывается на Бали.

Среди кандидатов 84 заявки. Здесь и вьетнамское пение Xoан, и монгольская каллиграфия, и индонезийский танец Саман, а также французская верховая езда и фарфор из Лиможа. Есть среди заявок и Армения, которая будет поддерживать "Вардавар", праздник воды, посвященный Астхик, языческой богини любви и красоты, воды и плодородия. Он отмечается во время сбора урожая с детьми, которые поливают водой прохожих на улице.

Сессия пройдет на Бали с 22 по 29 ноября.

Как подчеркнула ответственная за повестку Сесиль Дювель, «идея внесения в список наследия не в том, чтобы это вошло в туристические гиды», но в том, чтобы сохранить эти культурные явления «в том виде и с тем смыслом, с которым они существовали в течение предыдущих поколений».

На сегодняшний день в списке 216 таких элементов, признаннных 80 странами мира.