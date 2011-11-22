Оппозиция подала в мэрию Москвы заявку на проведение 4 декабря митинга

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22 ноября 2011, 11:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Оппозиция подала в мэрию Москвы заявку на проведение 4 декабря, в день выборов в Госдуму, митинга на Триумфальной площади.

Представитель незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия" Александр Аверин сообщил, что оргкомитет "Стратегии 31" направил в столичную мэрию Москвы уведомление о проведении 4 декабря на Триумфальной площади митинга под девизом "Выборы без оппозиции - преступление".