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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Новые санкции США будут направлены на ТЭК Ирана

21 ноября 2011, 21:32 [ «Аргументы Недели» ]

Администрация президента США намерена объявить в ближайшие часы о введении новых экономических санкций против Ирана. Примеру США могут последовать Великобритания и Канада.

Санкции в финансовой и энергетической сферах затронут некоторые иранские компании, корпус стражей исламской революции и нефтехимический сектор страны, сообщает британская газета "Гардиан" со ссылкой на представителя Белого дома, передаёт радио "Маяк".

ЛБ

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