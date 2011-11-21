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21 ноября 2011, 21:02 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта kasparov.ru

В Москве полиция задержала в понедельник более десятка представителей оппозиции на акции "Фиктивные выборы — вне закона!" возле здания Центризбиркома, сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

В районе 19:00 около 50 активистов организовали траурную процессию с импровизированным гробом с надписью "Выборы" от станции метро "Лубянка" до здания ЦИК.

"В настоящее время полиция задержала 12 активистов движений "Левый фронт", "Солидарность" и "Трудовой России", которых доставляют в ближайшие ОВД", - сказал Сергей Удальцов, сообщает kasparov.ru.