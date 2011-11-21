Россия может развернуть РК «Искандеры» в Белоруссии и на Кубани

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21 ноября 2011, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

В случае срыва переговоров с США по проблеме ПРО Россия может развернуть свои ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области, Белоруссии и Краснодарском крае.

Военно-дипломатический источник в Москве сообщил, что «Искандеры» ранее планировалось разместить только в Калининградской области.

Для того, чтобы парировать угрозы стратегическим ядерным силам России в случае развертывания элементов ПРО США вблизи наших границ сейчас рассматривается возможность размещения этих комплексов в Белоруссии и Краснодарском крае.

По словам источника, ответные военно-технические меры могут включать в себя расширение возможностей российской системы ПРО оперативно-тактического звена, активизацию работ по созданию Воздушно-космической обороны и усиления космического сегмента российской системы предупреждения о ракетном нападении.



Источник также отметил, что «не сняты с повестки дня ранее озвученные президентом России контрмеры военно-технического характера в ответ на планы Пентагона разместить объекты ПРО в Польше и Чехии», передает Интерфакс.



Напомним, на прошлой неделе замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что США считают неправильным предоставление России юридических гарантий ненаправленности против нее ПРО, так как вопрос «касается стран – членов НАТО».

Шерман отметила, что США готовы дать политические гарантии.