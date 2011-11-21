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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Россия может развернуть РК «Искандеры» в Белоруссии и на Кубани

21 ноября 2011, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

В случае срыва переговоров с США по проблеме ПРО Россия может развернуть свои ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области, Белоруссии и Краснодарском крае.

Военно-дипломатический источник в Москве сообщил, что  «Искандеры» ранее планировалось разместить только в Калининградской области.  
Для того, чтобы  парировать угрозы стратегическим ядерным силам России в случае развертывания элементов ПРО США вблизи наших границ  сейчас рассматривается возможность размещения этих комплексов в Белоруссии и Краснодарском крае.
По словам источника, ответные военно-технические меры могут включать в себя расширение возможностей российской системы ПРО оперативно-тактического звена, активизацию работ по созданию Воздушно-космической обороны и усиления космического сегмента российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Источник также отметил, что «не сняты с повестки дня ранее озвученные президентом России контрмеры военно-технического характера в ответ на планы  Пентагона  разместить объекты ПРО в Польше и Чехии», передает Интерфакс.

Напомним, на  прошлой неделе замгоссекретаря США  Венди Шерман  заявила, что США считают неправильным предоставление России юридических гарантий ненаправленности против нее ПРО, так как вопрос «касается стран – членов НАТО».
Шерман отметила, что США готовы дать политические гарантии.

ИЧ

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