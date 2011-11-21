Лимонов откажется от гражданства Франции ради президентства в России

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21 ноября 2011, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Известный оппозиционный политик, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов заявил о готовности отказаться от гражданства Франции ради того, чтобы баллотироваться в президенты России.

"Готов принять огонь на себя. Сдавать такие исторические выборы без боя нельзя. Я рассчитываю победить в душах людей", - заявил Лимонов на пресс-конференции, передает телеканал "Дождь". Эдуард Лимонов получил французское гражданство в 1987 году. В соответствии с действующим законодательством, гражданин РФ с двойным гражданством не может быть избран на высший государственный пост.

Лидер "Другой России" объявил о намерении выдвинуться в президенты РФ в 2012 году уже около трех лет назад, самым первым из политиков, пояснив, что запас времени ему нужен был, чтобы подготовить россиян к его кандидатуре. На предвыборном сайте кандидата limonov2012.ru размещена программа политика.

Партия "Другая Россия", которую возглавляет Лимонов, не имеет официальной регистрации. Минюст отказал ей в регистрации, указав на несоответствие ее устава законодательству.



Соответственно, партия не имеет права выдвинуть Эдуарда Лимонова в президенты страны. Ему придется проходить регистрацию в порядке самовыдвижения. Согласно закону кандидату нужно собрать два миллиона подписей избирателей в свою поддержку.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2012 года. Срок полномочий нового президента составит шесть лет.