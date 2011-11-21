Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Лимонов откажется от гражданства Франции ради президентства в России

21 ноября 2011, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Известный оппозиционный политик, лидер "Другой России" Эдуард Лимонов заявил о готовности отказаться от гражданства Франции ради того, чтобы баллотироваться в президенты России.

"Готов принять огонь на себя. Сдавать такие исторические выборы без боя нельзя. Я рассчитываю победить в душах людей", - заявил Лимонов на пресс-конференции, передает телеканал "Дождь". Эдуард Лимонов получил французское гражданство в 1987 году. В соответствии с действующим законодательством, гражданин РФ с двойным гражданством не может быть избран на высший государственный пост.

Лидер "Другой России" объявил о намерении выдвинуться в президенты РФ в 2012 году уже около трех лет назад, самым первым из политиков, пояснив, что запас времени ему нужен был, чтобы подготовить россиян к его кандидатуре. На предвыборном сайте кандидата limonov2012.ru  размещена  программа политика.

Партия "Другая Россия", которую возглавляет Лимонов, не имеет официальной регистрации. Минюст отказал ей в регистрации, указав на несоответствие ее устава законодательству.

Соответственно, партия не имеет права выдвинуть Эдуарда Лимонова в президенты страны. Ему придется проходить регистрацию в порядке самовыдвижения. Согласно закону кандидату нужно собрать два миллиона подписей избирателей в свою поддержку.

Напомним, выборы президента России состоятся в марте 2012 года.  Срок полномочий нового президента составит шесть лет.

ИЧ

//картина дня

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением зарплат, экономисты предупреждают, что надеяться на это не нужно. Как бы не пришлось работать больше за меньшие деньги, передаёт КП.

Несмотря на популярность рассуждений о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением или даже повышением…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан