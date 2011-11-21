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//Политика

Президент Белоруссии приедет в Москву с рабочим визитом 25 ноября

21 ноября 2011, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Москву с рабочим визитом 25 ноября, он примет участие в заседании Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, в минувшую пятницу в Москве Александр Лукашенко вместе с российским и казахстанским коллегами принял участие в подписании ряда документов, в том числе декларации о евразийской экономической интеграции - "дорожной карты" интеграционного процесса, конечной целью которого провозглашается создание Евразийского экономического союза.

СБ

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