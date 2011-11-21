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21 ноября 2011, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Россия ужесточает санкции в отношении Таджикистана. Россельхознадзор может ввести временные ограничения на ввоз на территорию России всех видов растительной продукции из этой страны.



Такое решение принято в связи с систематическими случаями нарушений международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Таджикистана, говорится в сообщении ведомства, сообщает РИА Новости.



В сообщении ведомства говорится: "Во избежание введения временных ограничений на ввоз на территорию России всех видов растительной продукции из Таджикистана Россельхознадзор направил обращение в службу государственной инспекции по фитосанитарии и карантину растений министерства сельского хозяйства Таджикистана с просьбой о проведении служебного расследования по случаям нарушений, принятии мер к должностным лицам, допустившим эти нарушения, а также о проведении мероприятий, гарантирующих соблюдение международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции из Таджикистана в Россию".



Россия пригрозила Таджикистану новыми проблемами, отреагировав таким образом на приговор российскому летчику. Ранее главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предлагал запретить въезд таджикам на территорию РФ из-за склонности к туберкулезу и ВИЧ инфекции, а миграционная служба приступила к депортации таджикских мигрантов.



В понедельник стало известно, что суд Хатлонской области Таджикистана принял к рассмотрению кассационные жалобы защиты на приговор пилотам авиакомпании Rolkan, об этом сообщил адвокат осужденных летчиков Гулям Бобоев. Он передал по телефону из Курган-Тюбе: "Я получил письменное уведомление, что кассационные жалобы на приговор моим подзащитным со стороны защиты, а также от самих пилотов по отдельности, приняты к рассмотрению. Заседание кассационной комиссии состоится на этой неделе, но точнее суд пока не известил меня", когда точно оно состоится.