Лидер ЛДПР: дети должны лучше учить географию в школе

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20 ноября 2011, 16:26 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта ldpr.ru

Госдума РФ ратифицировала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, которым Каспий провозглашается морем мира, стабильности, дружбы и добрососедства.

Соглашение было подписано президентами РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана в ходе 3-го каспийского саммита, состоявшегося в Баку 18 ноября 2010 года.

"Соглашение содержит принципиально важное с точки зрения интересов России положение о том, что обеспечение безопасности на Каспийском море является прерогативой Прикаспийских государств", - говорится в ратификационных документах, поступивших в Госдуму. Ратификация Соглашения госдумой прошла в минувшую пятницу.

Соглашение носит рамочный характер. Документом "не определяется правовой статус Каспийского моря, в отношении которого ведутся отдельные переговоры".

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, этот вопрос затягивается неслучайно.

"Как только мы урегулируем статус Каспийского моря, сразу же построят газопровод "Набукко" и мы не получим туркменского газа, среднеазиатской нефти и поломают нам "Южный поток", — заявил лидер ЛДПР, передаёт Росбалт.

Вслед за этим он предложил сделать главным уроком в школе географию.

"Когда географии научитесь и будете знать, где кончается ваша Родина, чтобы не на запад войска посылать. Не Берлин брать нужно было, а Тегеран, Анкару, Кабул," - убежден Жириновский. Иначе, по его мнению, через 10 лет придется уже ратифицировать "конвенцию об использовании воды в Волге".

"Волгу будем делить с новыми государствами, потом Неву, Днепр… ", - опасается лидер ЛДПР.