Посол Израиля в Египте прилетел в Каир подыскать безопасное место для дипмиссии

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20 ноября 2011, 14:14 [ «Аргументы Недели» ]

Посол Израиля в Египте Ицхак Леванон, покинувший Каир еще 10 сентября после нападения демонстрантов на израильское посольство, вернулся в воскресенье в египетскую столицу.

Сообщается, что израильские дипломаты подыскивают новое безопасное место для посольства. Леванон прилетел в Каир из Турции. Ожидается, что в Египте он пробудет совсем недолго, поскольку его полномочия на посту израильского посла в Египте истекают в ближайшее время, сообщает Росбалт. Уже известен "сменщик" Леванона, им станет Яков Амитай, сообщает МЕНА.

Напомним, АН писали, что 20 сентября в Египет вернулись израильские дипломаты — спустя 10 дней после их отзыва из Каира, причиной которого стали массовые антиизраильские акции. В страну прибыли консул, советник посольства и два представителя службы безопасности.

В августе в Египте начались антиизраильские демонстрации. Египтяне были возмущены убийствами полицейских на границе с Израилем 18 августа на Синае. 9 сентября тысячи демонстрантов предприняли штурм посольства Израиля. В результате беспорядков у израильского посольства в Каире пострадали 1049 человек, 3 погибли.

Между тем, АН писали, что в воскресенье на площади Тахир идёт столкновение демонстранов-исламистов с полицией, есть жертвы.