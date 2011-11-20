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20 ноября 2011, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Сирии Башар Асад готов лично "сражаться до последнего" в случае иностранной интервенции.

В интервью британской прессе по поводу возможного вмешательства Запада в разрешение конфликта в Сирии Асад заявил: "Если они достаточно разумны, то должны осознавать всю тяжесть последствий их вмешательства, которое станет "землетрясением" на Ближнем Востоке".Президент Сирии подчеркнул, что силовые структуры страны будут продолжать подавление беспорядков, несмотря на предупреждение Лиги арабских государств, передает Reuters.

По его мнению, единственный путь Сирии: искать вооруженных людей, преследовать вооруженные банды, предотвращать ввоз оружия из соседних стран, конфисковать имеющийся арсенал, принуждая таким образом к соблюдению закона и порядка, сообщает РБК.

А утром сегодня здание правящей в Сирии партии "Баас" в Дамаске было обстреляно из гранатометов. В постройку было выпущено не менее двух гранат. О погибших и пострадавших в результате нападения оппозиции не сообщается.

Напомним, 17 ноября 2011 года ЛАГ выдвинула Сирии трехдневный ультиматум прекратить насилие против демонстрантов и позволить въехать в страну иностранным наблюдателям.

Министр обороны Израиля Эхуд Барак считает, что президент Сирии может повторить судьбу Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Он отметил, что режим Асада может пасть в ближайшие несколько месяцев в результате давления международного общества.

Напомним, беспорядки в Сирии продолжаются с марта этого года.