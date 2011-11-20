Хиллари Клинтон: Визовое соглашение с Россией - историческое событие

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20 ноября 2011, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]

Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что заключение соглашения об упрощении визового режима с Россией является историческим событием для обеих стран. «Визовое соглашение упрощает передвижение между двумя нашими странами и укрепляет связи наших народов.

Этот документ принят в интересах большого числа россиян и американцев - бизнесменов и туристов, которые путешествуют в группах или поодиночке», - отметила глава американского внешнеполитического ведомства. Данное соглашение упрощает процесс выдачи виз, поскольку уменьшает объем необходимой документации.

Как отметила Хиллари Клинтон, новые периоды действия виз позволят осуществляться более широким контактам и улучшат взаимопонимание наших народов, передает ИТАР-ТАСС. В субботу, 19 ноября, Россия и США в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова с одной стороны и госсекретаря США Хиллари Клинтон с другой обменялись нотами об облегчении визового режима.

Это произошло на полях шестого Восточноазиатского саммита, проходящего на острове Бали в Индонезии.По новым правилам туристы смогут получать многократные визы на три года, а официальные лица - на один год. Соглашение еще требует ратификации, Но глава МИД России Сергей Лавров заверил, что осталось согласовать только технические моменты.