Cмертная казнь может грозить cыну Муамара Каддафи Сейф аль-Исламу

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20 ноября 2011, 07:23 [ «Аргументы Недели» ]

Сыну бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейфу аль-Исламу может грозить смертная казнь.Сейф аль-Ислам подвергнется суду за серьезнейшие преступления. О том, что сыну Каддафи наказанием может послужить смертная казнь заявил временный министр юстиции Переходного национального совета Ливии Мохаммед аль-Алаги.

Накануне толпа разгневанных ливийцев собрались на взлетно-посадочной полосе в городе Зинтане, куда сын Каддафи - Саиф аль-Ислам - был доставлен через некоторое время после ареста. По словам временного министра юстиции ПНС, они готовы провести справедливое судебное разбирательства по делу Сейфа аль-Ислама и призвали любые международные организации при желании присутствовать на суде. "Заседание будет открытым. Мы собираемся действовать по международным стандартам", - заявил Мохаммед аль-Алаги.

Напомним, смертная казнь исключена из перечня санкций, применяемых Международным уголовным судом

Ранее МУС завел дело против Сейфа аль-Ислама по обвинению в причастности к массовым убийствам на ранних этапах вооруженных волнений в Ливии. Однако, ливийцы хотят придать суду сына бывшего лидера Джамахирии за преступления, якобы совершенные им задолго до начала конфликта в стране в феврале этого года.

Прокурор МУС Луис Морено-Окампо намерен на следующей неделе прибыть в Ливию для обсуждения дальнейшей судьбы задержанного. В июне 2011 года МУС выдал ордеры на арест Муамара Каддафи, его сына Сейфа аль-Ислама и главы ливийской разведки Абдуллы ас-Сенусси по обвинениям в совершении преступлений против человечности. Соответствующее решение было принято после того, как вопрос о нарушении прав человека в Ливии был передан Совету Безопасности ООН на рассмотрение суда в феврале текущего года.