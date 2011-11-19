Асимметричный ответ Тегерана на доклад МАГАТЭ: Иран проводит крупные манёвры ПВО

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19 ноября 2011, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Вооруженные силы Ирана в субботу в восточной части страны на площади около 800 тыс. кв. км начали четырёхдневные учения сил ПВО для отработки действий армии в случае атаки на ядерные объекты и населённые пункты.



Учения развернуты на площади 800 тысяч квадратных километров. Ими руководит бригадный генерал Корпуса "стражей исламской революции", командующий средствами ПВО базы "Хатам аль-Анбия" Фарзад Исмаили.

В официальном заявлении, оглашённом командованием Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сказано, что в учениях будут участвовать войска ПВО, радиолокационные подразделения, артиллерия, боевые самолеты и другие виды войск.

Подобные учения Иран проводит два-три раза в год, и последние маневры состоялись в сентябре.

В заявлении КСИР сказано, что учения направлены на подготовку "к потенциальным угрозам с воздуха против населенных пунктов, стратегических и важных объектов, а также ядерных объектов,"- передаёт newsru.co.il.

Сообщение о внеплановых учениях последовало на фоне разговоров о возможной атаке США и Израиля по Ирану, призванной остановить развитие военной ядерной программы Исламской республики.

Напомним, накануне МАГАТЭ приняло резолюцию, осуждающую Иран за продолжение ядерных разработок и отказ от сотрудничества с мировым сообществом.

В документе Иран призывают "активизировать диалог с МАГАТЭ" и "полностью и без промедления выполнить свои обязательства в соответствии с резолюциями Совбеза ООН". При этом резолюция не подразумевает каких-либо сроков выполнения данного требования: таким образом, агентство уступает позициям России и Китая, которые иначе не поддержали бы документ.