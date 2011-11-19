Пан Ги Мун проведет реформу Совета Безопасности ООН

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19 ноября 2011, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун заявляет, что реформа Совета Безопасности станет одним из его приоритетов во время второго срока на этом посту.



"Я считаю, что Совету Безопасности нужны перемены, нужны реформы путем его расширения", - сказал генсек ООН на пресс-конференции в рамках Восточноазиатского саммита. Пан Ги Мун заявил о том, что он будет активно заниматься изменениями ООН и этой реформой, передает Интерфакс.



