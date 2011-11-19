Дмитрий Медведев подписал закон о финансировании коммерческих ВУЗов

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19 ноября 2011, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в законодательство, подразумевающие возможность принятия коммерческими ВУЗами на обучение студентов, обучающихся за счет госбюджета.



Как сообщает пресс-служба Кремля, поправки «направлены на обеспечение реализации прав граждан на получение среднего профессионального и высшего профессионального образования за счет средств соответствующих бюджетов не только в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, но и в негосударственных образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию».



Новое законодательство предусматривает «возможность финансового обеспечения образовательной деятельности указанных негосударственных образовательных учреждений за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов», передает ИТАР-ТАСС.