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19 ноября 2011, 10:54 [ «Аргументы Недели» ]

Россия и Соединенные Штаты Америки обменялись нотами об облегчении визового режима. Туристы из России и США смогут получать многократные визы на три года. Официальные лица двух стран получат многократные визы сроком на один год.



Страны обменялись нотами по дипломатическим каналам на полях Восточноазиатского саммита, передает Интерфакс. Ранее АН сообщали о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон проведут двусторонние переговоры в рамках Восточноазиатского саммита на Бали. По словам Лаврова, «на встрече будет обсуждаться проблематика ПРО, а также актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня».