МИД Таджикистана озабочен ситуацией с трудовыми мигрантами в России

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19 ноября 2011, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

МИД Таджикистана выразил озабоченность ситуацией, сложившейся вокруг трудовых мигрантов в России. Первый заместитель главы таджикского МИД Махмуджон Собиров на встрече с послом РФ в Таджикистане Юрием Поповым отметил, что «некоторые российские высокопоставленные официальные лица и СМИ, комментируя дело осужденного российского пилота, высказываются крайне негативно по отношению к Таджикистану, таджикскому народу и руководству страны».

Дипломат, представитель таджикского внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что «подобные комментарии, а также однобокое и пристрастное освещение ситуации со стороны российских официальных СМИ не отвечает духу стратегического партнерства, сложившегося между Таджикистаном и Россией добрым и дружеским отношениям». Махмуджон Собиров выразил сожаление «приданию политической окраски указанному делу, имеющему исключительно юридический характер».

Напомним, 8 ноября в Таджикистане суд приговорил гражданина РФ Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко к 8,5 годам колонии, обвинив пилотов российской авиакомпании в нарушении правил международных полетов, контрабанде и незаконном перелете госграницы по сговору.

По словам дипломата, вызывает недоумение очередное заявление главного санитарного врача России Генадия Онищенко о якобы «повальных» случаях выявления больных ВИЧ и туберкулезом среди таджикских трудовых мигрантов, в то время как официальная статистика по данному вопросу не подтверждает его слова.

По делу летчика Владимира Садовничего, таджикский дипломат подчеркнул, что «правоохранительные органы его страны уже рассматривают данный вопрос в рамках национального законодательства и международных обязательств Таджикистана и в скором времени будет принято соответствующее решение». Российский дипломат Юрий Попов выразил надежду на скорейшее решение ситуации и заверил таджикскую сторону, что передаст озабоченность по поводу создавшегося положения руководству своей страны.