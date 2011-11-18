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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Постпред Ирана при МАГАТЭ: Тегеран не прекратит обогащение урана

18 ноября 2011, 23:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта salamnews.ru
Фото с сайта salamnews.ru

Резолюция по Ирану, принятая в пятницу  МАГАТЭ, еще в большей степени усилит намерение Ирана заниматься своей ядерной программой, заявил постпред Ирана при МАГАТЭ Али Асгар Солтание.

По его словам, Тегеран не прекратит обогащение урана и не собирается уступать в споре с крупнейшими мировыми державами.

Также Солтание сообщил, что Иран не собирается принимать участие во встрече, организованной МАГАТЭ для стран Ближнего Востока, где будут обсуждаться вопросы атомной энергетики. «Израиль же не будет участвовать», - сказал Солтание.

Он также обрушился с критикой на гендиректора МАГАТЭ Юкию Амано, назвав его "непрофессионалом" и заявив, что запланированная на 21-22 ноября встреча вряд ли будет "плодотворной".

МАГАТЭ в пятницу приняло резолюцию, подготовленную "шестеркой", в которой говорится о необходимости доступа экспертов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

МИД РФ выразил надежду, что переговоры по иранской ядерной проблеме будут возобновлены. Кроме того, по мнению российского внешнеполитического ведомства, в докладе МАГАТЭ нет ничего нового.

ЛБ

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