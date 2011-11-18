Сити-менеджер Ижевска Денис Агашин оштрафован за незаконную агитацию

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18 ноября 2011, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Ленинский районный суд Ижевска в пятницу признал виновным в незаконной агитации сити-менеджера столицы Удмуртии Дениса Агашина. Чиновника оштрафовали на 2 тысячи рублей.



Согласно постановлению суда, глава администрации Ижевска Денис Агашин виновен в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.11 КОАП РФ (проведение предвыборной агитации лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом), передает Интерфакс.

"АН" сообщали, что мэр Ижевска Денис Агашин на встрече с ветеранскими организациями города заявил, что без голосования за "Единую россию" региону денежные средства не дадут.