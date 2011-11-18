Перевозки между Россией, Казахстаном и Белоруссией станут дешевле (ВИДЕО)

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18 ноября 2011, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президенты РФ, Казахстана и Белоруссии Дмитрий Медведев, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко в пятницу, 18 ноября, подписали документы о создании Евразийского экономического пространства.

Идея создания ЕврЭП принадлежит Нурсултану Назарбаеву, об этом напомнил российский президент.

Дмитрий Медведев заявил: "Мы подписали только что Договор о Евразийской экономической комиссии, Декларацию о евразийской экономической интеграции, Регламент. Тем самым мы сделали очередной и очень мощный шаг на пути формирования Евразийского экономического союза – объединения, которое, вне всякого сомнения, будет определять будущее наших стран".

Он напомнил, что с 1 июля текущего года заработал Таможенный союз в составе тройки: Беларусь, Казахстан и Россия – заработал уже в полном объёме. "Сегодня его механизмы совершенствуются, укрепляется договорно-правовая база. Мы только что говорили с коллегами: это не только бумажная работа и не только появление новых структур, даже упрощение каких-то регламентов – всё это дало очень серьёзную добавку к нашему взаимному товарообороту. Он растёт очень быстро, и это очень хорошо. Это то, к чему мы стремились. Это цель, которую мы преследуем. Цель заключается в том, чтобы экономики лучше работали", - отметил российский президент. С 1 января следующего года приступит к работе Евразийская экономическая комиссия и будет введён в действие пакет международных договоров Единого экономического пространства Беларуси, Казахстана и России.

Медведев обозначил приоритетную задачу - это обеспечение свободного движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы на нашем пространстве, а в перспективе – проведение согласованной валютной и макроэкономической политики.

По словам Медведева, ЕврЭП будет определять будущее наших стран.



"Это первый в постсоветское время надгосударственный орган, где будут работать независимые чиновники стран-участников. Комиссия станет контролировать пошлины, тарифы, потоки рабочей силы", - сказал президент РФ.

"Нам говорят, что Россия возвращает Советский Союз, это говорят наши оппозиционеры или враги", — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.