В Москве проходит историческая встреча лидеров России, Белоруссии и Казахстана

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18 ноября 2011, 14:51 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в пятницу проходит историческая встреча лидеров трех стран - России, Белоруссии и Казахстана. Дмитрий Медведев, Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев подписали документы.



Лидеры трех стран подписали Декларацию о евразийской экономической интеграции, в настоящее время идет пресс-конференция президентов России, Белоруссии и Казахстана.



Президент России Дмитрий Медведев, открывая трехстороннюю встречу со своими коллегами - Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым, заявил, что Россия, Белоруссия и Казахстан очень серьезно настроены на укрепление интеграции на евразийском пространстве. Дмитрий Медведев поблагодарил Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева за "конструктивный подход". Он сказал: "Отложив свои сложные и неотложные дела, вы приехали в Москву. Это подтверждает, что вы очень серьезно настроены на то, чтобы укреплять интеграцию на евразийском пространстве", - цитирует президента РФ Вести.ру.



Напомним, с 1 января 2012 года начинает работу Единое экономическое пространство, которое обеспечит свободное движение товаров, капиталов и рабочей силы. За этим должен последовать новый этап объединения - создание Евразийского союза.