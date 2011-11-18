В Москве состоится встреча президентов России, Белоруссии и Казахстана

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18 ноября 2011, 07:57 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в пятницу состоится встреча президента РФ Дмитрия Медведева с главами Белоруссии и Казахстана, на которой будет обсуждаться дальнейший процесс евразийской экономической интеграции.



В ходе встречи в Кремле для подписания готовится Декларация о евразийской экономической интеграции, в которой заявляется о переходе к следующему этапу интеграционного строительства - Единому экономическому пространству, основанному на нормах и принципах Всемирной торговой организации и открытому на любом этапе своего формирования для присоединения других государств. Документ также определяет дальнейшие пути интеграционного взаимодействия в формате "тройки", то есть, он является своего рода дорожной картой. В качестве конечной цели в Декларации провозглашается создание Евразийского экономического союза.



Представитель Кремля сообщил, что "на рассмотрение президентов трех стран также будет представлен Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) - новом интеграционном органе, который должен приступить к работе с 1 января 2012 года". Планируется наделить ЕЭК функциями по осуществлению руководства интеграционными процессами в формате Таможенного союза и ЕЭП". "Таким образом, эта Комиссия - впервые в постсоветской истории - призвана стать наднациональным, нейтральным по отношению к государствам-участникам органом, которому будут постепенно передаваться национальные полномочия", - уточнил он.



Накануне российский президент Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на подписание в ходе встречи трех президентов в Кремле соответствующего соглашения, он сказал: "Завтра сюда приедут два руководителя наших близких государств - Белоруссии и Казахстана - и завтра, я надеюсь, мы в этом здании, в Кремлевском, подпишем с ними соглашение, которое будет касаться дальнейшей экономической интеграции".



Он выразил уверенность в том, что у Евразийского союза будет хорошее будущее. При этом глава государства заметил, что Россия "никого не подгоняла, никого не заставляла это делать. Это вызрело, и сейчас мы стараемся создать такую рамку нашего сотрудничества на будущее, чтобы она никому не была, во-первых, навязана, чтобы она воспринималась органично, но в тоже время, чтобы она была эффективной", - цитирует Медведева Интерфакс.