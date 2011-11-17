Россия и Евросоюз продвинулись по вопросу безвизового режима

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17 ноября 2011, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что Россия и Евросоюз достигли согласия по «дорожной карте» по безвизовому режиму. По словам министра, «дорожная карта» может быть одобрена на декабрьском саммите Россия-ЕС в Брюсселе.

Лавров по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон отметил, что одобрен полноценный документ, подготовленный переговорщиками. «После того, как совместные шаги будут выполнены, можно будет начать переговоры по безвизовому режиму», - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, визовый вопрос - рудимент прошлого, от которого нужно отказаться, чтобы полноценно выстраивать отношения с Россией, заявил 8 ноября 2011 года президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом ФРГ Кристианом Вульфом.