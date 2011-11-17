В РФ должна быть структура по формированию национальной политики (ВИДЕО)

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17 ноября 2011, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

В России в ближайшее время может быть рассмотрен вопрос о создании структуры, отвечающей за проблемы национальной политики. Тандем - президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр России Владимир Путин в четверг провели встречу с росийскими ветеранами пенсионерами.

Глава государства сказал: "Должна быть структура, которая отвечает за формирование национальной политики и воплощение ее в жизнь". Медведев надеется, что она появится в ближайшее время.

Президент РФ согласился с тем, что зачастую национальная карта разыгрывается определенными силами для достижения своих целей. "Из этого никогда не получается сильное государство, а получается гражданская война". Очень важно, чтобы эта зараза не перебралась в век 21-й", - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев считает, что главной защитой от этого является объединяющая идея. Глава государства напомнил, что во времена СССР существовало такое понятие как "советский народ". "Самое главное, что это был способ выживания огромного народа, живущего на пространстве единой страны", - отметил Медведев. Он считает, что "не нужно стесняться возвращать те идеи, которые будут носить объединительный характер". "Нет другой идеи, которая может объединить на территории самой большой страны 180 языков. Только идея совместного проживания и уважения друг к другу", - сказал президент Российской Федерации.

Владимир Путин на встрече с российскими пенсионерами и ветеранами вспомнил 1917 год и распад СССР.



