Путин поздравил нового премьера Италии

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17 ноября 2011, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил Марио Монти с назначением на пост председателя совета министров Италии.

В поздравительной телеграмме главы российского государства говорится: "Мы удовлетворены развитием российско-итальянского партнерства, которое опирается на давние традиции дружбы и взаимной симпатии наших народов, на эффективные механизмы политического диалога и мощный потенциал практического сотрудничества в самых различных областях. Готовы и далее совместно с Вашим правительством продвигать весь комплекс двусторонних связей. Это в полной мере отвечает интересам россиян и итальянцев, идет в русле обеспечения стабильности и процветания на европейском континенте".

"АН" сообщали, что новое правительство Италии во главе с известным экономистом, пожизненным сенатором Марио Монти накануне вечером принесло присягу президенту республики Джорджо Наполитано. Марио Монти сменил на посту главы итальянского правительства лидера партии "Народ свободы" Сильвио Берлускони. Напомним, политический кризис в стране разразился на фоне серьезных финансово-экономических трудностей, испытываемых в последнее время Италией.