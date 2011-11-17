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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Путин вспомнил накануне выборов 1917 год и распад СССР

17 ноября 2011, 15:32 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече тандема с российскими пенсионерами и ветеранами вспомнил 1917 год и распад СССР.  Путин сравнил положение современной  Россию со временем отречение царя Николая II и СССР конца 80-х годов перед распадом.

Он предостерег общество от «популистов», которые используют имеющиеся проблемы. Президент Дмитрий Медведев добавил, что он с Путиным от ответственности «убегать» не планирует. Прямую трансляцию встречи президента РФ Дмитрия Медведева и главы правительства Владимира Путина вел телеканал «Россия 24».

«Сейчас мы находимся перед выборами, но я обращаю ваше внимание, и сейчас очень много проблем… Нам ни в коем случае нельзя позволить популистам в очередной раз проспекулировать на этой теме и получить какой-то дивиденд», — сказал Путин. Глава правительства отметил, извинившись за слова,  что  популистами считает «тех, кто ни фига не делает, а все обещает».

Времена распада Советского союза он и сейчас вспоминает с содроганием: «Стыдоба какая-то… Гордости не хватило, чтобы сохранить единую страну. У подавляющего большинства возникло ощущение, что хуже не будет».

Путин вспомнил: «Я вернулся из-за границы тогда. Проколол колесо, меня мужики спрашивают, ты за Союз или за Россию? Я аж обалдел, какая разница. Так мозги людям запудрили…». Он отметил, к чему это привело, «к разгулу бандитизму и беспрецендентному разграблению государства».

Сравнив времена распада СССР и современный период, Путин провел параллель с событиями 1917 года.
«Распад Советского союза, как вы помните, произошел по моему в декабре… У нас два тяжелых периода было: царь ушел, и сразу начались ужасные события, и 91-й год», — сказал Владимир Путин.
«Это много для одного столетия. Владимир Владимирович намекает на то, что мы от ответственности не убегаем»,- добавил  Медведев.





ИЧ

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