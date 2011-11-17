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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Депутаты Госдумы призвали Таджикистан пересмотреть решение суда по летчикам

17 ноября 2011, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Все фракции в Государственной Думе выступили в поддержку принятия заявления с призывом к властям Таджикистана пересмотреть приговор пилотам российской авиакомпании Владимиру Садовничему и Алексею Руденко.

Решение таджикского суда депутаты считают необоснованным и политически обусловленным, передает Интерфакс. "Такое решение противоречит духу стратегического партнерства между РФ и Республикой Таджикистан, которому нанесен ущерб в угоду не до конца просчитанным конъюнктурным соображениям", - говорится в проекте заявлении. Садовничий и Руденко признаны виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы Таджикистана и нарушении правил международных полетов, отмечается в документе. "Пилоты справедливо отрицают все обвинения, поскольку, возвращаясь из столицы Афганистана в Россию транзитом через Таджикистан, они были вынуждены произвести посадку в местном аэропорту из-за опасений нехватки топлива", - отмечают депутаты Госдумы.

ЕЛ

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