Медведев: У государства должны быть тонкие рычаги влияния на СМИ

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17 ноября 2011, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Государство должно обладать тонкими рычагами влияния на СМИ, заявил президент России Дмитрий Медведев. При определении редакционной политики на первом месте должны стоять соображения нравственного порядка, считает Медведев.



Такое заявление Медведев сделал в четверг на встрече с пенсионерами и ветеранами в Большом Кремлевском дворце, передает РИА Новости. "Это все, конечно, должно находиться в поле зрения государства, государство должно иметь тонкие рычаги влияния на эту ситуацию, но, с другой стороны, мы понимаем, что движение вперед должно быть, и в конечном счете, это выбор конкретного человека, что смотреть и как смотреть", - сказал глава государства. Говоря о редакционной политике СМИ, президент отметил, что "кто-то занимает более ответственную позицию, кто-то старается деньги зарабатывать". "Потому что, вы же понимаете, что большое количество всякого рода сериалов, в которых насилие часто происходит, связано не с тем, что во главе СМИ стоят кровожадные люди, которым нравится ковырять это все. Нет, это денежные соображения, к сожалению, это смотрят лучше - и за счет этого они зарабатывают деньги", - отметил Медведев.