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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Генштаб: Не исключена возможность ядерной войны со странами СНГ

17 ноября 2011, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник российского Генштаба генерал армии Николай Макаров заявил о том, что после распада СССР возможность вооруженных конфликтов по периметру России резко возросла.

Выступая в Общественной палате РФ, Макаров сказал: "При определенных условиях я не исключаю, что локальные и региональные вооруженные конфликты могут перерасти в крупномасштабную войну, в том числе с применением ядерного оружия". Генерал напомнил, что почти все страны бывшего Варшавского договора, а также прибалтийские государства, входившие в СССР, стали членами НАТО. Глава генштаба также посетовал на отставание ряда отечественных образцов вооружения от своих зарубежных аналогов. По его словам, лучшим мировым стандартам в настоящее время соответствуют лишь 26 военных аэродромов России.

Генерал Макаров выразил удовлетворение проходящей в России военной реформой. "До 2015 года старый план, которым предусматривалось развитие, привел бы к тому, что мы по технике и вооружению в 2014 году Вооруженных сил в России бы не имели", -сказал он, отметив, что Россия могла бы остаться без техники и вооружения.

Исправной и боеспособной техники и вооружения в нашей армии к этому сроку осталось бы менее 10%.

Начальник  Генштаба сообщил, что  в 2013 году в Вооруженные силы РФ будут набирать по 50 тысяч контрактников ежегодно. Будет создана группа вербовщиков в каждом субъекте Российской Федерации. Вербовщики будут подбирать подходящих для контрактной службы граждан и направлять данную информацию главному управлению кадров Минобороны.

Макаров подчеркнул, что армия уже столкнулась с нехваткой молодежи призывного возраста. По его данным, из всех призывников 60 процентов не может быть призвано на срочную службу по состоянию здоровья.
 
Осенний призыв в российскую армию планируется сократить почти в два раза. В октябре - декабре 2011 года на военную службу будут призваны около 136 тысяч молодых людей.

ИЧ

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