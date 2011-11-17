Документы кандидатов в президенты примет рабочая группа ЦИК

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17 ноября 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Документы, предоставляемые кандидатами в президенты России или их уполномоченными представителями проверит созданная Центризбиркомом России рабочая группа. Главой рабочей группы стал секретарь ЦИК Николай Конкин.



Рабочая группа будет вносить на рассмотрение ЦИК проекты постановлений о регистрации кандидата на должность главы государства или об отказе в регистрации. Выборы президента России пройдут в марте 2012 года. Помимо этого, в ведомстве группы будет проверка наличия всех необходимых для регистрации кандидата в президенты документов, прием подписных листов в поддержку выдвинутых кандидатов и проверка соблюдения порядка сбора подписей. К деятельности рабочей группы могут привлекаться специалисты МВД России, Минюста, Минобороны, ФСБ и ФМС, передает РИА Новости.