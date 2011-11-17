Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Документы кандидатов в президенты примет рабочая группа ЦИК

17 ноября 2011, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Документы, предоставляемые кандидатами в президенты России или их уполномоченными представителями проверит созданная Центризбиркомом России рабочая группа. Главой рабочей группы стал секретарь ЦИК Николай Конкин.

Рабочая группа будет вносить на рассмотрение ЦИК проекты постановлений о регистрации кандидата на должность главы государства или об отказе в регистрации. Выборы президента России пройдут в марте 2012 года. Помимо этого, в ведомстве группы будет проверка наличия всех необходимых для регистрации кандидата в президенты документов, прием подписных листов в поддержку выдвинутых кандидатов и проверка соблюдения порядка сбора подписей. К деятельности рабочей группы могут привлекаться специалисты МВД России, Минюста, Минобороны, ФСБ и ФМС, передает РИА Новости.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан