Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Медведев сообщил об открытии сайта в свою поддержку

17 ноября 2011, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев сообщил об открытии сайта medvedev2012.ru  в его поддержку. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Как говорится на самом сайте, «цель интернет-движения «ДА!»: привлечь внимание активных интернет-пользователей к инициативам Медведева». По словам создателей "ДА!", в течение ближайших месяцев интернет-движение запустит несколько спецпроектов, в которых можно будет принять участие. Создатели сайта отмечают, что Медведев не только сам пишет сообщения в Интернете и читает комментарии к своим записям, но и отвечает на них. «Дмитрий Медведев поддерживает свободу в сети. Российское законодательство в области Интернета - одно из самых свободных в мире», - говорится в приветственном сообщении сайта, передает ИТАР-ТАСС.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан