Медведев сообщил об открытии сайта в свою поддержку

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17 ноября 2011, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Дмитрий Медведев сообщил об открытии сайта medvedev2012.ru в его поддержку. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.



Как говорится на самом сайте, «цель интернет-движения «ДА!»: привлечь внимание активных интернет-пользователей к инициативам Медведева». По словам создателей "ДА!", в течение ближайших месяцев интернет-движение запустит несколько спецпроектов, в которых можно будет принять участие. Создатели сайта отмечают, что Медведев не только сам пишет сообщения в Интернете и читает комментарии к своим записям, но и отвечает на них. «Дмитрий Медведев поддерживает свободу в сети. Российское законодательство в области Интернета - одно из самых свободных в мире», - говорится в приветственном сообщении сайта, передает ИТАР-ТАСС.