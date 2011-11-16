Движение в поддержку Дмитрия Медведева появилось в Интернете

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16 ноября 2011, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

В России 16 октября был запущен сайт medvedev2012.ru, созданный «интернет-движением «ДА!» в поддержку Дмитрия Медведева.

В манифесте движения, опубликованном на главной странице ресурса, перечислены основные, по мнению авторов, достижения Медведева в интернет-сфере.

Заканчивается манифест призывом поддержать президента, для чего необходимо авторизоваться через одну из предложенных социальных сетей и «сказать «ДА!», таким образом отметиться в числе сторонников Дмитрия Медведева.

На сайте размещены новости, сообщающие о деятельности президента РФ Дмитрия Медведева, и ссылки на сайты правительства, «Сколково» и «большого правительства».



На сайте сообщается, что целью «интернет-движения «ДА!» является привлечение внимания пользователей к инициативам Дмитрия Медведева. В течение ближайших месяцев планируется запуск нескольких спецпроектов в рамках движения.

В настоящее время «ДА!» сказали 1616 человек.