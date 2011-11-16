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//Политика

Движение в поддержку Дмитрия Медведева появилось в Интернете

16 ноября 2011, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

В России 16 октября был запущен сайт medvedev2012.ru,  созданный  «интернет-движением «ДА!»  в поддержку Дмитрия Медведева.
В манифесте движения, опубликованном на главной странице ресурса, перечислены основные, по мнению авторов, достижения  Медведева в интернет-сфере. 

Заканчивается манифест призывом поддержать президента, для чего необходимо  авторизоваться через одну из предложенных социальных сетей и  «сказать «ДА!», таким образом  отметиться в числе сторонников  Дмитрия Медведева.
На сайте  размещены  новости,  сообщающие о деятельности президента РФ  Дмитрия Медведева, и ссылки на сайты правительства, «Сколково» и  «большого правительства».

На сайте сообщается, что  целью «интернет-движения «ДА!»   является  привлечение внимания пользователей к инициативам Дмитрия Медведева.  В течение ближайших месяцев планируется запуск нескольких спецпроектов в рамках движения.
В настоящее время  «ДА!» сказали 1616 человек.

ИЧ

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