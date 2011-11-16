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//Политика

Суд Таджикистана пересмотрит дело летчиков российской авиакомпании

16 ноября 2011, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

В Таджикистане городской суд Курган-Тюбе сегодня  передаст дело летчиков российской авиакомпании Rolkan Investments Ltd гражданина России Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко  в областной суд Хатлонской области для пересмотра.

Накануне прокуратура Хатлонской области Таджикистана опротестовала приговор в отношении летчиков - гражданина России Владимира Садовничего и гражданина Эстонии Алексея Руденко, назвав его излишне суровым.

«АН» сообщали, что 8 ноября суд города Курган-Тюбе  приговорил   пилотов авиакомпании Rolkan Investments Ltd   Владимира Садовничего и  Алексея Руденко к 8,5 годам лишения свободы. Два самолета Ан-72, которыми управляли летчики, были конфискованы.

Сегодня стало известно,  что в аэропорту Кабула задержан еще один российский самолет Ан-72, который, как и самолеты авиакомпании Rolkan Investments Ltd, конфискованные в Таджикистане, обслуживал голландскую компанию Supreme Food.
Задержание произошло по приказу Министерства транспорта Афганистана: у самолета не оказалось соответствующих документов для полета на афганской территории.

В посольстве РФ в Афганистане эту информацию опровергли.  Российские дипломаты пытаются выяснить все обстоятельства сообщения о задержании самолетов.

ИЧ

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