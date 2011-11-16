США дадут России лишь политические гарантии ненаправленности ЕвроПРО

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16 ноября 2011, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман заявила, что Соединенные Штаты готовы дать России лишь политические гарантии ненаправленности ЕвроПРО.

США считают неправильным предоставление России юридических гарантий ненаправленности против нее ПРО, так как вопрос "касается стран-членов НАТО". Венди Шерман считает, что в данной ситуации это был бы неправильный шаг. "Речь идет о защите НАТО, и касается это стран-членов НАТО", – заявила она в интервью газете "Коммерсантъ".

"Я понимаю ситуацию так, что и российские, и американские переговорщики хотят продолжить диалог. В подобных переговорах всегда бывают трудные моменты. Сейчас мы находимся именно в такой сложной точке", сказала Шерман, отметив, что так как это важно для обеих сторон, - "Я уверена, что мы найдем выход из ситуации. Нам потребуется время и находчивость, но мы продолжим работать над этим выход из ситуации". Заместитель госсекретаря подтвердила, что США будут "рады видеть представителей России, и что они могут приехать, понаблюдать за испытаниями ПРО и привезти любую аппаратуру".



Напомним, Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в ноябре 2010 года в Лиссабоне. Но переговоры зашли в тупик, так как США отказались предоставить юридические гарантии ненаправленности против российских сил сдерживания развертываемой в Европе американской системы ПРО.