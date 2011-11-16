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//Политика

Гальюн, голос оппозиции Сирии в Москве, потребовал прекратить поддержку Асада

16 ноября 2011, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

Глава антиправительственного Сирийского национального совета прибыл в Россию накануне, чтобы убедить Москву оказать давление на действующего президента Башара Асада и заставить его уйти в отставку.

Лидер Сирийского национального совета, который сам себя рассматривает как единый оппозиционный фронт, Бурхан Гальюн подверг критике позицию Москвы, заявив, что поддержка Россией Асада "играет очень негативную роль" в Сирии.

В свою очередь, в ходе беседы глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров настаивал на том, чтобы сирийская оппозиция, особенно та ее часть, что располагается за рубежом, перестала бойкотировать переговорный процесс,передаёт RBC.

Несмотря на разногласия, прибывшие в Москву представители СНС пообещали, что в случае смены режима Дамаск останется верен партнерским отношениям с Россией и будет считаться с ее интересами в регионе.

Бурхан Гальюн, который прибыл в Москву как глава делегации оппозиционеров, - политолог, постоянно проживающий во Франции. Штаб организации, которую он возглавляет, находится в Турции.

Напомним, в ночь на среду боевики из "Свободной армии" Сирии, ведущей вооруженную борьбу с правительственными силами, открыли по комплексу сирийских ВВС под Дамаском огонь из гранатометов и пулеметов.

С марта 2011г. в Сирии не утихают массовые беспорядки. Участники волнений, которые начались на волне общего подъема "арабской весны", требуют отставки президента и проведения политических реформ. Правительство пошло на ряд уступок, однако жестко пресекает несанкционированные выступления протестующих.

ЛБ

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