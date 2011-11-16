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Сенат не утвердил послом США в России автора "перезагрузки" отношений с Москвой
16 ноября 2011, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Утверждение кандидатуры Майкла Макфола на должность посла в России, которое должно было состояться накануне, отложено в сенатском комитете по международным делам по просьбе одного из сенаторов.
"В последнюю минуту поступила просьба перенести рассмотрение некоторых пунктов сегодняшней повестки дня", - сказал он.
"Пока не ясно будет ли включено утверждение кандидатуры Макфола в повестку дня следующего заседания", - проинформировал Интерфакс этот сотрудник.
Отсрочка имеет технический характер, но нацелена на то, чтобы дать возможность сенаторам обратить внимание администрации США на имеющиеся разногласия с Россией.
Сенаторы-республиканцы критикуют всю политику "перезагрузки" отношений США с Россией, автором которой считается Майкл Макфол.
Со стороны сенаторов ранее неоднократно звучала критика России по вопросам прав человека, отсутствия сотрудничества по про в Европе, разногласий в отношении Ирана, нарушения Россией территориальной целостности Грузии.