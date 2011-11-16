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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Сенат не утвердил послом США в России автора "перезагрузки" отношений с Москвой

16 ноября 2011, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта webtelek.com
Фото с сайта webtelek.com

Утверждение кандидатуры Майкла Макфола на должность посла в России, которое должно было состояться накануне, отложено в сенатском комитете по международным делам по просьбе одного из сенаторов.

"В последнюю минуту поступила просьба перенести рассмотрение некоторых пунктов сегодняшней повестки дня", - сказал он.

"Пока не ясно будет ли включено утверждение кандидатуры Макфола в повестку дня следующего заседания", - проинформировал Интерфакс этот сотрудник. 

Отсрочка имеет технический характер, но нацелена на то, чтобы дать возможность сенаторам обратить внимание администрации США на имеющиеся разногласия с Россией. 

Сенаторы-республиканцы критикуют всю политику "перезагрузки" отношений США с Россией, автором которой считается Майкл Макфол.

Со стороны сенаторов ранее неоднократно звучала критика России по вопросам прав человека, отсутствия сотрудничества по про в Европе, разногласий в отношении Ирана, нарушения Россией территориальной целостности Грузии.

ЛБ

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