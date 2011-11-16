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16 ноября 2011, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Михаил Саакашвили накануне на открытии нового офиса коммерческого "Банка Грузии" заявил, что капитал бежит из России. По его словам, Грузия собирается "ловить сбегающий из России капитал".

"Капитал бежит из России, и невозможно, чтобы было иначе", - отметил Саакашвили и поставил задачу: "Мы должны стоять с большой сетью на границе и ловить сбегающий из России капитал". Он считает, что капитал этот должен сбежать в Грузию, потому что в стране привлекательная инвестиционная среда и эффективный государственный аппарат.

По мнению Саакашвили, экономические потрясения, которые происходят сейчас во всей Европе, грузинской экономике не грозят. Экономика Грузии развивается в правильном направлении, она не основана на спекуляциях и пирамидных схемах, бюджетный дефицит невысок, и в будущем году он сократится еще больше. "Внешний долг, по отношению к единому национальному продукту, низок", - подчеркнул Саакашвили.

По его словам, за последние два года началось снижение уровня безработицы, и задачей властей является доведение его до уровня ниже 10%. Саакашвили выразил удовлетворение уровнем работы банковского сектора страны, в частности, "Банка Грузии", который первым из грузинских компаний начал работать на Лондонской бирже, передает РБК. Саакашвили заявил, что введенное России в 2006 году эмбарго на грузинскую продукцию, научило Грузию "одной хорошей вещи" - диверсификации рынков и инвестиций. Грузинский лидер сообщил, что его страна опережает многие европейские государства по уровню развития инфраструктуры, и Грузия вступит в Евросоюз с инфраструктурой, более развитой, чем у Польши, Литвы и Латвии.