Назарбаев распустил Мажилис - нижнюю палату парламента Казахстана

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16 ноября 2011, 07:42 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим указом распустил Мажилис - нижнюю палату парламента страны. Депутаты Мажилиса обратились к Назарбаеву с просьбой распустить 10 ноября.



Согласно законодательству Казахстана, глава государства вправе принять решение о роспуске нижней палаты парламента после консультаций с председателями обеих палат парламента и премьер-министром.

Депутаты ранее поясняли, что для проведения досрочных выборов есть несколько причин, в том числе, следующий Мажилис по закону должен быть сформирован не менее чем из двух политических партий. Поэтому преобразования в парламенте желательно провести не дожидаясь выборов, запланированных на август 2012 года. Внеочередные выборы депутатов, избираемых по партийным спискам, назначены на 15 января 2012 года, избираемых Ассамблеей народа Казахстана - на 16 января. До проведения выборов полномочия Мажилиса временно переходят к сенату Казахстана, сообщает Интерфакс.

Мажилис в настоящее время контролируется партией "Нур Отан", лидером которой является президент Нурсултан Назарбаев.