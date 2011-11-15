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//Политика

Эксперт: Россию и Таджикистан хотят поссорить внешние силы

15 ноября 2011, 23:17 [«Аргументы Недели», Герман Напольский ]

www.film.ru
www.film.ru

Россию и Таджикистан хотят поссорить внешние силы, заявил глава таджикской диаспоры в России Каромат Шарипов на сегодняшней пресс-конференции в Москве.

По его мнению, ситуация с летчиками, осужденными на восемь с половиной лет лишения свободы, является ярким примером этому.

 Из-за массовых проверок таджикских мигрантов в России, считает Каромат Шарипов, сегодня "люди боятся, живут в подвалах".

"Практически все рынки взяли дополнительные силы безопасности",- отметил Каромат Шарипов.
 Нынешними действиями по массовым депортациям мигрантов, многие из которых легально находятся на территории России, считает глава таджикской диаспоры в России, провоцируется весьма серьезный конфликт.

 "1 миллион в итоге данного конфликта может вернуться на Родину, а там через некоторое время не будет ни муки, ни сахара. Они уйдут в горы, уйдут к талибам",- отметил Каромат Шарипов.

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