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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Эштон: Евросоюз не исключает введения санкций против Ирана

15 ноября 2011, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что Европейский Союз выступает за оказание давления на Иран и не исключает принятия новых санкций.

Она сказала: "Мы ожидаем уважительного отношения Ирана к своим обязательствам (в сфере нераспространения ядерного оружия), но считаем, что в этом вопросе должно быть оказано давление. В случае, если это будет необходимо, ЕС примет в отношении Ирана новые санкции", передает РИА Новости.

Также стало известно, что против Ирана США, Великобритания и Израиль вынашивают планы маленькой и победоносной военной кампании, об этом сообщает CNN. Политики этих стран уверены, что Иран не только не сворачивает свою ядерную программу, но и полностью перевел ее на военные рельсы. По данным издания, если в США решатся начать против Ирана войну, то только на первый удар по военным объектам этой страны понадобится не менее 1 миллиарда долларов и не менее 100 тысяч солдат. Кроме того, еще 900 тысяч долларов в год нужно будет для амуниции и денежного довольствия в расчете на одного военнослужащего.

СБ

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