Высылка граждан Таджикистана из России умножит число талибов?

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15 ноября 2011, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

В таджикской диаспоре опасаются, что их мигранты из Таджикистана в случае высылки из России пойдут к талибам.

Глава диаспоры Каромат Шарипов предположил: «Если миллион таджиков вернутся на родину, их семьям нечего будет есть.

Люди уйдут в горы, и тогда не будет границы между Таджикистаном и Афганистаном, между Узбекистаном и Таджикистаном, и граница будет двигаться к России».

Шарипов считает, что лётчиков росийской авиакомпании Rolkan нужно освободить, так как таджики и россияне всегда имели дружеские отношения и помогали друг другу, передает «РСН».

Напомним, источник в МВД России сообщил, что Москва не выдаст Таджикистану главу авиакомпании Rolkan Сергея Полуянова. Его искать в России будут лишь при условии получения материалов уголовного дела, передает Интерфакс.

Главу этой авиакомпании в Таджикистане называют соучастником преступлений, совершённых пилотами Садовничим и Руденко, приговоренных к 8,5 годам лишения свободы за контрабанду, незаконное пересечение госграницы и нарушение правил международных полётов.

В руководстве Федеральной миграционной службы опровергают информацию о том, что из России планируется выдворить 10 тысяч таджикских мигрантов.