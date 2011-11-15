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//Политика

Назарбаев: Казахстан нуждается в многопартийном парламенте

15 ноября 2011, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник провел консультации с премьер-министром страны Каримом Масимовым и главами сената и мажилиса Кайратом Мами и Уралом Мухамеджановым. Обсуждался вопрос о роспуске нижней палаты парламента.

Назарбаев считает, что Казахстан нуждается в многопартийном парламенте. "Обновление парламента необходимо для масштабной модернизации, которая происходит в стране", - отметил он. По мнению президента Казахстана, если произойдет еще один экономический кризис, то правительство будет вынуждено отвлекаться от его преодоления на избирательную кампанию.

Назарбаев сообщил, что от депутатов поступают предложения совместить выборы в мажилис и местные представительные органы - маслихаты. В этом случае Казахстан может в ближайшее время скопировать систему парламентских выборов в России, передает РБК.
Депутаты мажилиса обосновывают свое обращение о роспуске нижней палаты парламента несколькими факторами.

Согласно внесенным в Конституцию Казахстана изменениям, в мажилисе должно быть не менее двух политических партий. С этой целью была проведена реформа политической системы в стране: впервые в Центральной Азии было введено избрание депутатов по партийному списку. Назарбаев подчеркнул, что "демократический вектор развития политики Казахстана должен быть реализован последовательно".

ИЧ

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