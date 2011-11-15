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15 ноября 2011, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Оппозиция Сирии отказалась от переговоров с президентом Башаром Асадом, об этом заявил председатель Национального совета Сирии Бурхан Гальюн после встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.



На пресс-конференции Бурхан Гальюн сказал: "Мы, когда говорим о тех людях, с которыми мы не готовы вести переговоры, имеем в виду семью (президента) Башара Асада, которая отвечает за все приказы об убийстве и кровопролитии в Сирии".



По его словам, "сирийский народ сам не хочет вести переговоры с теми, у кого руки по локоть в крови сирийского народа". Таким образом, сирийская оппозиция отвергла предложение российской стороны по урегулированию ситуации в стране и реализации плана ЛАГ о диалоге с властями Сирии, передает Интерфакс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал мирный план ЛАГ, он заявил в связи с этим, что необходимо "оказывать давление на Дамаск и параллельно побуждать непримиримую радикальную оппозицию, особенно оппозицию, которая сидит за границей - во Франции, в США, других странах к тому, чтобы она не бойкотировала процесс, а принимала в нем участие".