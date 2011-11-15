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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Политика

Кремль: Говорить о программе работы Медведева на посту премьера преждевременно

15 ноября 2011, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле считают, что пока преждевременно говорить о программе работы Дмитрия Медведева в качестве возможного председателя правительства после президентских выборов.

Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова сообщила, что  глава государства исполняет обязанности и обдумывает ключевые направления будущей деятельности, после выборов президента.

Во вторник газета "Ведомости" опубликовала статью о том, что над составлением соответствующей программы уже началась работа.
Тимакова подчеркнула, что пока рано говорить как о названии программы, так и о ее содержании. При этом она отметила, что безусловными приоритетами останутся модернизация всех сфер жизни российского общества, создание эффективной экономики, рост благосостояния граждан нашей страны.

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