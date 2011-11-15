Сергей Лавров принял делегацию сирийской оппозиции

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15 ноября 2011, 14:40 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

15 ноября глава МИД Российской Федерации С.В.Лавров принял делегацию зарубежной сирийской оппозиции во главе с постоянно проживающим во Франции Б.Гальюном, сообщает МИД РФ.

Делегация находится в Москве по приглашению Российского общества солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.

В ходе состоявшейся беседы у Сергея Лаврова и последующих консультаций, которые провел с оппозиционерами заместитель министра М.Л.Богданов, с российской стороны был в предельно ясной форме высказан призыв ко всем группам сирийской оппозиции незамедлительно подключиться к реализации инициативы Лиги арабских государств (ЛАГ) по урегулированию внутрисирийского кризиса путем запуска диалога между сирийскими властями и оппозицией.

До сирийских оппозиционеров была доведена позиция России в пользу необходимости конструктивного подхода к преодолению проблем, с которыми сталкивается сегодня САР, проведения реформ в интересах всех сирийцев, а также недопустимости внешнего силового вмешательства в сирийские дела.